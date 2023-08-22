江苏省司法厅原副厅长于爱荣被控受贿判刑12年半

江苏省司法厅原副厅长于爱荣被控受贿、徇私舞弊假释，星期二（8月22日）被判刑12年半。

据江苏高院微信公号消息，徐州市中级人民法院星期二（22日）公开宣判于爱荣受贿、徇私舞弊假释案，对被告人于爱荣以受贿罪判处有期徒刑12年，并处罚金200万元（人民币，下同，约37万3126新元），以徇私舞弊假释罪判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑12年六个月，并处罚金200万元；对于爱荣受贿犯罪所得予以追缴，上缴国库。

法院经审理查明，于爱荣在1998年至2018年利用担任江苏省监狱管理局副局长、党委书记、局长、江苏省司法厅党委委员、副厅长等职务上的便利，以及利用职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位和个人在企业经营、刑罚执行、干部选拔任用等方面谋取利益，非法收受他人财物共计折合2180万余元。

法院指控称，2008年至2009年，于爱荣在担任江苏省监狱管理局党委书记、局长期间，徇私舞弊，明知罪犯不符合假释条件，仍安排他人予以办理假释。

法院认为，于爱荣的行为已构成受贿罪和徇私舞弊假释罪，受贿数额特别巨大。鉴于于爱荣到案后能如实供述自己的罪行、主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实、部分受贿犯罪未遂、认罪认罚、退缴全部赃款，依法可以从轻处罚，遂作出上述判决。

公开资料显示，今年66岁的于爱荣出生于江苏金坛，长期在教育劳改和监狱单位任职，曾任江苏省劳改局教育改造处副处长、处长，1997年8月出任江苏省监狱管理局党委委员、副局长，2007年7月担任江苏省司法厅党委委员、副厅长兼省监狱管理局党委书记、局长，2013年4月出任江苏省政府法制办公室党组书记、主任。2020年4月退休前，于爱荣是江苏省政协常委、社会法制（民族宗教）委员会副主任。

于爱荣2021年12月因涉嫌严重违纪违法，接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。