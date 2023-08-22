中国今年持枪和爆炸犯罪案同比下降16%

中国公安部星期二（8月22日）通报，今年以来，全国持枪、爆炸犯罪案件同比下降16%。

据中新社报道，中国公安部星期二召开新闻发布会，通报全国公安机关打击整治枪爆违法犯罪专项行动举措成效。

中国公安部治安管理局副局长亓希国在发布会上通报，近年来，公安部持续开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动，社会面非法枪爆物品大幅压减，持枪、爆炸犯罪案件连续大幅下降，2022年已降至历史最低，中国成为世界上枪爆暴力犯罪发案最低的国家之一。

亓希国说，围绕境内制贩、网上贩卖、境外走私三个重点，突出缉枪、治爆、净网三个战场，统筹网上网下两条战线，中国公安部部署开展在逃人员缉捕会战，挂牌督办70起重大枪爆案件，集中开展破案攻坚。

亓希国指出，今年以来，中国各地共查破枪爆案件1.3万起，打掉团伙37个，捣毁窝点258个，抓获违法犯罪嫌疑人1.4万人。辽宁、吉林、江苏、浙江、四川等地公安机关破获了一批特大非法制贩枪爆物品案件，取得了显著战果。

据报道，中国公安机关对枪爆问题突出的农村地区、林区、牧区、山区、矿区和建材化工、五金加工、小商品批发、大型集贸、废旧厂房等重点地区和部位进行滚动式排查，全力收缴流散社会的非法枪爆物品。今年以来，中国各地共收缴枪支4.3万支、子弹110万发、炸药25吨、雷管10.3万枚。

此外，中国公安部以部际联席会议名义对17个枪爆问题重点地区进行挂牌整治。今年以来，中国各地共排查枪爆从业单位299万家次，整改安全隐患1.1万起。各地接到民众举报枪爆线索1052条，据此查破案件379起。