辽宁回应人口持续减少：把提高人口素质放首位

对于人口持续减少的问题，辽宁省发改委称，将把提高人口素质摆在首要位置。

据澎湃新闻报道，辽宁省发改委8月18日在官方网站上答复省政协十三届一次会议民建省委“关于遏制我省人口持续减少态势的建议”。

关于全省人口现状及问题，辽宁省发改委介绍称，辽宁省人口持续负增长，只有沈阳、大连两个市人口保持增长，但增速不断放缓，两地人口占全省人口比重为38.7%，其他市均出现不同程度的负增长。

另外，辽宁省人口老龄化问题严重。全省60岁及以上人口1158万人，占全省总人口的27.6%，比全国高出七个百分点；65周岁及以上老年人口741.9万人，占全省总人口的17.4%，比全国高出3.9个百分点，老龄化程度位居中国第一。

辽宁省发改委称，完全赞同并充分吸纳民建省委提出的建议。辽宁人口发展呈现少子化、老龄化和常住人口持续下降等趋势特征，面临的形势和挑战十分严峻，当务之急是科学制定人口发展战略、推动经济社会高质量发展、产业协调发展、健全托育养老服务体系、完善积极生育政策、人居环境、宣传引导等方面统筹发展。

辽宁省发改委建议，要把保持人口规模作为紧要任务。同时，把提高人口素质摆在首要位置。此外，把促进高质量就业作为重要手段，把积极应对人口老龄化提上重要日程。