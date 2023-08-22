中国跆拳道队伍在韩国比赛跳“僵尸跆舞”被罚

中国跆拳道协会宣布对一家跆拳道俱乐部进行处罚，因为该俱乐部在韩国一场跆拳道比赛中，表演了模仿清朝僵尸的舞蹈。

据英国广播公司中文网报道，由韩国国技院主办的2023世界跆拳道大赛于7月21日至24日在韩国城南市举行。主办方称，有近60国的4000多名跆拳道选手参赛。

中国名为“X-跆拳道馆”的队伍也参加了该比赛，并在跆拳体操高级组比赛中夺得冠军。他们在比赛里打扮成类似僵尸电影中清朝官员的造型，身穿黑色官服、头戴红色官帽，甚至帽子上还粘有假辫子。

此外，他们还将僵尸的动作融入表演，包括模仿僵尸跳跃。

中国跆拳道协会星期一（8月21日）在微信公号发布声明称，由广东省深圳市艾克斯体育文化传播有限公司经营的“X-跆拳道馆”自行报名并持旅游签证，赴韩国参加了2023世界跆拳道大赛。

声明指出，“X-跆拳道馆”教练刘豪根据恐怖电影，自编自导“僵尸跆舞”参赛，并批评该表演宣扬遗风陋习，丑化民族形象，亵渎中华文化，造成恶劣影响。

声明称，将取消“X-跆拳道馆”中国跆拳道协会会员资格级位考试考点资格和全国跆拳道相关赛事参赛资格、取消刘豪教练员注册资格，禁止刘豪参与中国跆拳道协会举办的培训比赛等活动，并责令广东省跆拳道协会做出检查，以及取消广东省跆拳道协会和深圳市跆拳道协会三年内评优资格。

中国跆拳道协会最后在声明中强调，此事件影响恶劣、教训深刻，暴露出中国跆拳道协会在行业监管和文化建设方面存在一系列问题。协会将对全国跆拳道馆进行全面清查整改，加强跆拳道行业从业人员资格审查，强化行业监管和行风建设，深化社会主义核心价值观和中华优秀传统文化教育。