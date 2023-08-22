日官方：中国赴日团队游料10月全面恢复

日本观光厅长官高桥一郎说，中国政府早前宣布将日本纳入最新一批的出境团队游目的地名单，预计在中国赴日团队游将在10月全面恢复。

据日本共同社报道，高桥一郎星期一（8月21日）在记者会上说，预计中国赴日团队游将在10月中国国庆长假之后全面恢复。他说，包括中国在内的单月访日外国人数估计最快在今年内，重返冠病疫情暴发前的水平。

高桥一郎称，游客人数激增导致交通拥堵等“观光公害”令人担忧。日本观光厅将致力于提供拥堵信息，引导游客利用非高峰期出行、前往非拥挤场所等。

据悉，日本观光厅询问中国旅行社后得知，因恢复出境团队游而推出的中国旅客赴日团队游产品大多在8月底之后出发。日本观光厅将召开面向中国旅行社的说明会，以便为中国赴日游客提供日本观光的最新信息。

日本国家旅游局数据显示，7月的访日外国人数为232.06万人。虽然较2019年7月减少22.4%，但如果不含中国，则增加3.4%。日本观光厅认为，如果中国游客因团队游恢复而重返，访日外国人数将恢复至冠病疫情暴发前的水平。

中国文化和旅游部8月10日宣布，从即日起恢复对日本、韩国、澳洲、英国、德国和美国等多国的出境团队游业务。这是中国文旅部公布的第三批出境团队游目的地名单。截至目前，中国公民出境团队游目的地增至138个。