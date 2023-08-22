侯友宜访金门 承诺重启两岸事务热线降低台海冲突

台湾在野的国民党总统参选人侯友宜到访金门时，呼吁两岸在对等尊严的情况下进行协商，重启两岸事务热线，降低台海爆发冲突的风险。

综合台湾《中国时报》《上报》报道，“八二三”炮战65周年前夕，侯友宜星期二（8月22日）提早抵达金门，除了计划参加星期三举行的八二三炮战纪念活动外，也发表对金门县的未来发展政见。蓝营立委陈玉珍、陈雪生、前金门县长杨镇浯、新北市立委参选人林金结、洪佳君等人到场。

侯友宜称，当年大、小金门，大、二胆岛被好几万发炮弹攻击，必须感谢台军以及金门居民，捍卫“中华民国”的牺牲奉献，“和平是不可取代且可贵的，随着两岸情势的变化，要让金门从以往的兵家必争之地，成为如今两岸必来之地”。

侯友宜表示，他将规划金门成为能解决民生所需、促进两岸经贸发展、吸引东南亚侨胞回流投资及发展战地观光的独特区域。他说，金门地理位置具有特殊性，在两岸发展上具关键地位，因此要建构金门稳定与经济，让两岸间没有战争，打造金门成为两岸经贸示范区。

侯友宜列举了金门六大需求，包括：民生需求通电通气；建设金门成为两岸客货（人流、物流）枢纽；打造金门影文化城，发展战地观光2.0；开辟两岸医疗专区；金厦大桥公投；链接大陆和东南亚侨民提升金门软实力，成为前进东南亚市场的“侨”头堡。

侯友宜向在场众人承诺，“2024和平发展再出发，中华民国再出发”。他表示，将坚守“合乎中华民国宪法的九二共识”，与对岸对等尊严协商，也会尽全力降低台海冲突，重启两岸事务热线。

他高喊，若当选总统，台海会安定、金门要发展、台湾会安全、人民会安心。

郭台铭星期二中午也在金门举办的“主流民意大联盟”造势餐会上发表《金门和平倡议》，承诺投入2000万美元（约2712万新元）成立金门和平倡议基金会，以及逐步落实创设两岸和平协商办公室、建立两岸和平战略研究院等八大事项，被认为是在与侯友宜隔空叫板。

对此，侯友宜受访时强调，在台海稳定的前提下，只要对金门发展有利的事情他都支持，因为金门真的需要投资。