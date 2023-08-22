日本排核污染水 中国称将采取必要措施维护食品安全

中国外交部批评日本排放核污染水，并强调中国将采取一切必要措施维护食品安全和公众健康。

中国外交部发言人汪文斌星期二（8月22日）在例行记者会上，回应有关日本宣布将于星期四（8月24日）开始排放福岛核污染水的问题时说，日本政府不顾国际社会严重关切和坚决反对，公然向全世界转嫁核污染风险，将一己私利凌驾于全人类长远福祉之上，此举极端自私，极不负责任。

汪文斌表示，中国严重关切并强烈反对，已向日本提出严正交涉。

汪文斌指出，日本迄未解决国际社会关于核污染水净化装置长期可靠性、核污染水数据真实准确性、排海监测安排的有效性等重大关切。他说，中国等利益攸关方多次指出，如果核污染水是安全的，就没有必要排海，如果不安全，就更不应该排海。日本强推核污染水排海不正当、不合理、不必要。

汪文斌说：“令人遗憾的是，日方对国际呼声置若罔闻，处心积虑营造排海安全无害的假象，甚至对表达正当关切的邻国无理指责，所作所为已引发周边国家及国内民众的强烈愤慨。”

汪文斌强调，海洋是全人类的共同财产，不能任由日本倾倒核污染水。中国强烈敦促日本纠正错误决定，撤销核污染水排海计划，以真诚态度同周边邻国善意沟通，以负责任方式处置核污染水，接受严格国际监督。中国将采取一切必要措施维护海洋环境，维护食品安全和公众健康。