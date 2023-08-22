涉12港人案被告邓棨然大陆刑满返港

涉嫌2020年“12港人案”的最后一名被告邓棨然，星期二（8月22日）在中国大陆刑满出狱，由大陆当局移交香港警方。邓棨然将于星期三（23日）下午到区域法院面对依令缉捕归案的司法程序。

综合《星岛日报》《明报》和网媒“香港01”等港媒报道，12名香港人在2020年涉嫌偷渡台湾，在中国大陆水域被截获，其中因组织他人偷越边境罪被判监三年的邓棨然，星期二刑满出狱，由大陆当局移交给香港警方，以面对香港司法程序。

星期二早上约11时许，邓棨然由香港警方用一辆黑色七人车押送到天水围警署，车窗拉上布帘，无法看到车内情况；邓棨然的家人已到警署外等候。据了解，邓棨然星期二晚将留在天水围警署，星期三下午直接送往区域法院提讯。

根据司法机构网页显示，香港区域法院将于星期三下午2时半审理邓棨然的案件，由法官高劲修处理依令缉捕归案程序，预计需时15分钟。

邓棨然2019年在香港被控串谋意图纵火案，以及管有物品意图摧毁或损坏财产等罪，须遵守宵禁令及不得出境。他涉嫌于2020年联同另外11人偷渡台湾，在中国大陆水域被捕。

该事件被称为“12港人案”，12名港人犯案时的年龄介于16岁至31岁，其中10名成年者分别被判囚七个月至三年不等。邓棨然涉嫌组织他人偷越边境罪成，被深圳市盐田区人民法院判囚三年及罚款2万元人民币（约3730新元），是12名港人中刑期最长的。案情指他是主脑角色。其他涉案的11人已先后被押送回港接受审讯或判刑。