菲在南中国海岛礁进行补给任务 中国海警全程跟监

菲律宾称星期二（8月22日）在南中国海阿云津礁（Second Thomas Shoal，中国称仁爱礁）进行例行补给任务，中国海警船全程跟监。中国海警局则称，从人道主义出发，对菲方向“坐滩”军舰运送必要生活物资作出临时性特殊安排。

综合法新社和路透社报道，西菲律宾国家特遣部队在一份声明中说，菲律宾星期二完成了马德雷山脉号登陆舰的例行轮换和补给任务，并指责中国海警试图“阻止、骚扰和干扰”菲律宾船只进行任务。

声明称，菲律宾在西菲律宾海各岛礁前哨的例行任务将继续定期进行。

据“中国海警”微信公众号消息，中国海警局新闻发言人刘德军对此回应称，菲律宾两艘运补船和两艘海警船星期二未经中国政府允许，擅自进入南沙群岛仁爱礁邻近海域，中国海警对菲船只进行严正警告、全程跟监、有效规制。

刘德军称，针对菲律宾未搭载用于大规模加固建材的实际，从人道主义出发，中国已对菲方向“坐滩”军舰运送食品等必要生活物资作出了临时性特殊安排。

他重申，中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，坚决反对菲律宾有关方面借运补之机向“坐滩”军舰运送“非法”建材，中国海警将持续依法开展维权执法活动。

菲律宾海军在1999年5月将马德雷山脉号登陆舰拖往南中国海，故意让它在阿云津礁搁浅，形成对该海域的实际控制，船上的部队则依靠菲律宾定期运送补给生存。这片争议海域在菲律宾专属经济区内，但中国也主张拥有该海域主权，并多次要求菲律宾移走这艘搁浅军舰。

菲律宾本月5日也为阿云津礁的部队运送物资，但途中被中国海警船阻拦。菲律宾批评中国海警船只对菲律宾的一艘船只使用了高压水枪，美国当时也谴责北京对菲律宾船只做出危险举动。