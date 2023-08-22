江西省前高官肖毅被判无期徒刑

中国江西省政协原党组成员、副主席肖毅因受贿、滥用职权一案，被判处无期徒刑。法院指出，肖毅的受贿数额特别巨大，滥用职权情节特别严重。

据中国央视报道，浙江省杭州市中院星期二（8月22日）公开宣判肖毅受贿、滥用职权一案，对肖毅以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，以滥用职权罪判处有期徒刑六年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对查封、扣押在案的肖毅受贿所得财物及其孳息，予以追缴，上缴国库。

杭州市中院指出，经审理查明，2008年至2021年，肖毅先后利用担任江西省人民政府驻北京办事处主任、中共江西省抚州市委书记、江西省政协副主席等职务上的便利，为有关单位和个人在工程承揽、项目开发和职务晋升等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合1.25亿余元（人民币，下同，约2300万新元），其中5782万余元尚未实际取得。

2017年至2021年，肖毅在担任抚州市委书记期间，违背新发展理念，违反国家规定，为从事虚拟货币计算生产业务的企业在财政补贴、资金支持、电力保障等方面提供帮助，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，影响特别恶劣。

杭州市中院认为，肖毅的行为构成受贿罪、滥用职权罪，受贿数额特别巨大，滥用职权情节特别严重。鉴于肖毅部分受贿系未遂，到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的绝大部分受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，受贿所得及其孳息已全部查扣到案，具有法定、酌定从轻处罚情节，对其可从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

肖毅今年61岁，一直在江西就职，他2021年5月在江西政协副主席任上落马，中共中央纪委国家监委同年11月通报他被“双开”消息时，指他滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动，违规举债上项目、搞建设，造成恶劣影响。