台湾环境部首任部长：贯彻2050年净零排放目标

台湾环境保护署星期二（8月22日）正式升格为环境部，首任部长薛富盛说，环境部成立后将把环境保护目标扩大至环境治理、气候变迁、资源循环等议题，并将贯彻2050年净零排放目标。

综合台湾《自由时报》和东森新闻云等报道，台湾的环保业务在1987年脱离公卫体系，同年8月22日正式成立环保署。这36年间，屡有台湾民间团体倡议环保署升格，期盼能与开发思维主导的部会平起平坐，现在终于盼到环境部的成立。

台湾行政院长陈建仁星期二颁授任命令并交印信给环境部首任部长薛富盛，随后两人与总统蔡英文等一起为环境部揭牌。

蔡英文出席环境部揭牌典礼致词时说，目前全球面临气候变迁挑战，加速净零转型的进程、落实永续发展，更是台湾提升竞争力刻不容缓的任务。薛富盛是具有行政经验与行动力的科学家，相信以他的专业，一定能让改制后的环境部发挥更大的功能，让政策的推进更有效率。

蔡英文介绍，薛富盛担任过八年中兴大学校长，也是材料工程领域的教授，对于通过材料科技的研发来达到节能减碳，并进一步强化循环经济的发展与落实，有深厚的研究，更有长期推动的经验。薛富盛在担任兴大校长期间曾宣示，政府订定2050年净零排放目标，兴大校园则要在2040年提前达成100%的净零碳排。

薛富盛致词时说，环境部成立后，会从以往污染管制提升为预防管理，环境保护目标会扩大为环境治理、气候变迁、资源循环、化学物质、环境管理，这些议题都是迫在眉睫的重要方向，要扩大跨部会合作，未来会强化全面环境教育，和学术界、研究机构紧密结合，连结产业生态链，提升环境治理的效能。

薛富盛说，环境部将贯彻2050年净零排放目标，导入循环经济、落实资源循环零废弃的理念，并承诺落实与大众及环保团体的对话。