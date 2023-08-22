下午察：俘获金融和政务圈的“掼蛋”是什么？

玩扑克牌是金融投资圈的一个社交习惯，可以消磨吃饭前的等待时间，也是饭后的娱乐活动。

在中国风投基金以美元为主的时代，投资人和西方的出资人玩德州扑克社交。而现在，募集人民币成了主流，要和政府引导基金的体制内官员们交上朋友，则要学习打“掼（guàn）蛋”了。

都是用扑克牌，但与德州扑克不同的是，掼蛋是一项四人游戏，两两组队，按组合出牌，手中牌先出尽的一队获胜。“掼”是方言，原意是摔、砸。“掼蛋”则是指有人在打牌兴起之时，将一手四张同数值的“炸弹牌”，砸向桌面的动作。

其实，这个起源于中国江苏淮安的纸牌游戏，早已在政务圈、甚至军人圈子里流行了一段时间。 甚至可以说，正是因为政务人员对掼蛋游戏的喜爱，才有了如今金融人士的跟随。

风靡金融圈

掼蛋游戏在今年风靡中国金融圈。今年3月，浙商证券举办了“欢乐掼蛋，趣享生活”的掼蛋比赛；4月，苏州金融工会主办掼蛋比赛，64家银行、保险和证券机构参赛；5月，国家开发银行举行线上掼蛋比赛；7月，博时基金举办掼蛋比赛，主题是“巅峰对决，谁是掼君”的图片也在网上流传。

据中新社财经新媒体中新经纬统计，今年以来，从民间机构到国家银行，有十余家金融机构组织了掼蛋赛事。

社交媒体上也流传着头部机构中信证券送给客户“掼蛋礼盒”的照片。

网传中信证券送给客户的礼盒中，除了四副扑克牌，一本美国通用电气前总裁韦尔奇的自传《赢》，还有一本掼蛋规则手册。（互联网）

此外，还有两份掼蛋讲座文稿，在金融圈传阅。一份是中国农业银行江苏分行的掼蛋讲座PPT，50页的文件里主要在讲掼蛋游戏策略与企业管理。另一份则是《掼蛋博弈策略与经营管理》。

长江商学院“掼蛋博弈策略与经营管理”演示文稿截图。这份文稿据报创作于2021年，至今依然流传甚广。（互联网）

据九派新闻报道，这两份文稿并非恶搞杜撰，作者均是江苏省体育局掼蛋培训项目老师李旦生。

为何金融人一时间对掼蛋游戏趋之若鹜？背后关键，是资本圈子里的活跃资金，都集中在掼蛋盛行的地方。

钱在掼蛋盛行的地方

财经媒体《21世纪经济报道》指出，中国私募股权投资行业的大环境发生变化，美元出资者逐渐减少投入，政府引导基金、国资成为市场出资的主力军。而经济发达的长三角，正是政府出资最活跃的地方。

据研究机构清科的数据，今年一季度，中国股权投资事件集中在长三角，其中江苏省投资事件最多，达330起，金额220亿元人民币（40.86亿新元）。从出资角度来看，一季度出资最多的省份，是浙江和江苏两个省。而新募集资金的数量，也属江浙最多。

在今天中国经济复苏乏力、投资动力不足的情况下，政府和企业都还活跃的江苏省，吸引了全国有融资需求的创业企业和金融机构。

到了江苏，就要入乡随俗。在江苏，饭店包间里会放一大一小两张桌子，大桌用来吃饭，小桌用来掼蛋。从官方到民间，都是这项游戏的爱好者。

华尔街投资大师林奇（Peter Lynch）说，得州扑克能教你的东西比整个华尔街还多。而在江苏，大家熟知的顺口溜是，饭前不掼蛋，等于没吃饭。掼蛋打得好，说明有头脑。掼蛋打得细，说明懂经济。

网民分享的江苏省掼蛋项目教材，其中介绍掼蛋游戏时说“掼蛋是一款流淌于江苏人血液中的纸牌游戏。”（互联网）

一家私募机构的经理钱坤今年学会了掼蛋，他对中新经纬说，会打的人基本上都是40至50岁，有一定社交和商业影响力，江浙沪地区的客户群体。他们的社交方式，是在某个下午找地方喝茶，玩几把掼蛋，再去吃饭。

获得信息、攒局认识人，是后来者学习掼蛋的主要目的。一名投资经理对财经自媒体豹变说：“和德扑一样，掼蛋的社交属性极强，尤其是对于专注一级市场的投资人来说，可以在其中得到很多信息。”

除了信息，更重要的是接触政府引导基金官员。梅花创投创始人吴世春以调侃的语气讲出了这样的现状：“以前募资喝红酒，现在全上白的。以前募美元，现在募人民币，去掼蛋，还要讲招商，讲返投。”

“去什么地方募资就要学会什么地方的娱乐方式。”北京一名金融行业从业者对《中国商报》表示，自己的领导为了跑业务也经常提起掼蛋。

体制内社交方式

风靡金融圈前，掼蛋早在体制内，甚至军队中，流行开来了。

2023年中国春晚的一档小品《坑》中，沈腾演的“躺平干部”在发现自己没做实事后，向下属“借事儿”，并嘱咐：“赶紧把借我那几件实事儿整理一下，发咱们掼蛋群里。”

小品演罢，“掼蛋群”就登上了热搜。网民表示，“掼蛋群”的细节，显然是经过深入调研的。

在2023年春节晚会小品《坑》中，沈腾（左二）饰演的不作为官员嘱咐下属，“赶紧把借我的那几件事儿，发咱们掼蛋群里”，引起网民热议。（央视截图）

凤凰深调的报道指出，自2017年成为国家体育总局推广的“趣味智力运动项目”后，掼蛋迅速在全国政、商、学各界风靡开来，成为“圈子”里必备的社交工具，更在近几年成为体制内社交主要方式。

北京一家企业对接政务工作的负责人李恒对凤凰深调说，掼蛋已替代了高尔夫球，成为体制内饭局最常见的“攒局由头”。

他指出，各地官员对待饭局、酒局都非常谨慎，一般会拒绝，但提到掼蛋这种国家体育局鼓励的体育益智类竞技运动，大家很愿意参加。李恒也说，掼蛋易上手，是破冰、化解尴尬的好方式。一局下来，“加微信都行云流水”。

一名微博网民指出，比起德扑对技巧的强调，掼蛋更重视合作。在组队作战中，如何通过挤眉弄眼，虚张声势，打心理战赢得比赛，考验局中人配合。在这个过程中，自然更容易熟悉起来。

军队内，掼蛋的流行也有迹可循。据凤凰深调报道，2022年4月，火箭军指挥学院某试验室政治协理员、办公室副主任郑刚、张贺在《政工学刊》上发表《掼蛋辩证法》。

文章提到，“掼蛋传入部队时间不长，在训练之余、周末假日很快风行起来，官兵美其名曰：学文件。掼蛋系蕴含着丰富的辩证法，让官兵在你来我往之间洞察世事、修养心性。”

游戏背后的利益

上有所好，下必趋之。掼蛋这项智力游戏，在短时间内变得如此火爆，主动去学习的人，也不单纯都为了体验乐趣。对金融圈来说，掼蛋成了一种拿消息、拉投资的敲门砖；对企业来说，这是攒官员局的好理由。

与德扑相比，玩掼蛋可以完全“不带钱”，看上去健康清廉。但是，因为要两两组队、考验默契、配合，所以容易产生你来我往的人情。这种带着目的的人情交往，给有心接触权力的人机会，留下了利益输送的空间，而且更隐蔽，更长线，也更值得警惕。