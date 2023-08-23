习近平缺席金砖工商论坛 商务部长王文涛代为致辞

中国国家主席习近平缺席星期二（8月22日）在南非举行的金砖国家工商论坛，由商务部长王文涛代为发表演讲。习近平在预先准备好的致辞中说，中国没有称王称霸的基因，没有大国博弈的冲动，坚定奉行“大道之行，天下为公”。

据香港《南华早报》报道，虽然习近平已于当地时间星期一（21日）抵达南非，准备出席金砖国家领导人峰会并对南非进行国事访问，但他没有出席金砖国家工商论坛，原因不明，引发外界关注。

不过，习近平当天早上仍与南非总统拉马福萨举行了会谈。据彭博社报道，习近平在峰会结束后，也出席了由拉马福萨举办的领导人晚宴。

根据现场直播视频，除了习近平，其他金砖成员国领导人都亲自发表了演讲，包括印度总理莫迪、拉马福萨、巴西总统卢拉和俄罗斯总统普京，其中普京是通过视讯方式发表演讲。

在由王文涛代为宣读的致辞中，习近平称，中国没有称王称霸的基因，没有大国博弈的冲动，坚定奉行“大道之行，天下为公”。

这篇题为《深化团结合作 应对风险挑战 共建更加美好的世界》的致辞称，当前世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类社会走到了关键当口。是坚持合作与融合，还是走向分裂与对抗？是携手维护和平稳定，还是滑向“新冷战”的深渊？是在开放包容中走向繁荣，还是在霸道霸凌中陷入萧条？是在交流与互鉴中增进互信，还是让傲慢与偏见蒙蔽良知？历史的钟摆朝向何方，取决于我们的抉择。

习近平说，当今世界是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。各国人民企盼的，不是“新冷战”，不是“小圈子”，而是一个持久和平、普遍安全的世界，一个共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。这是历史前进的逻辑、时代发展的潮流。各国要秉持正确的世界观、历史观、大局观，把构建人类命运共同体的理念转化为行动、愿景转化为现实。

习近平说，以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，正在从根本上改变世界版图。无论有多少阻力，金砖国家这支积极、稳定、向善的力量都将蓬勃发展。金砖国家将不断深化战略伙伴关系，拓展“金砖+”模式，积极推进扩员进程，深化同其他新兴市场国家和发展中国家团结合作，推进世界多极化和国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。20多个国家正在叩响金砖的大门，中方真诚欢迎大家加入金砖合作机制。

习近平说，中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，致力于推动构建人类命运共同体。作为发展中国家、“全球南方”的一员，中国始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益，推动增加新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。中国没有称王称霸的基因，没有大国博弈的冲动，坚定站在历史正确一边，坚定奉行“大道之行，天下为公”。