韩外交部：韩美日合作与韩中关系互不冲突

韩国外交部称，韩国与美国和日本进行合作，与韩中关系互不冲突。

据韩联社报道，韩国外交部发言人任洙奭星期二（8月22日）在例行记者会上说，韩美日合作的目标是共建富有包容性、建设性的合作体系，从而为扩大印太地区自由、和平、繁荣作出贡献，并不是排斥或排挤特定国家的排他性合作。

他称，韩美日合作与韩中友好关系并不冲突，韩方坚持“与中方一道基于相互尊重、互惠和共同利益，推动成熟健康的双边关系发展”的既定立场。

任洙奭提到，韩国已通过两国外交渠道向中方说明了韩美日峰会的意义、性质及成果。据他所知，韩美日均已通过各自的外交渠道与中国进行沟通。

据悉，韩国政府正与中日两国就在彼此方便的时间召开三国高官会议和领导人峰会进行协调。一名韩国外交部官员表示，三方已就重启韩中日领导人峰会的必要性形成共识，但因日程安排问题，三国高官峰会月内可能难以成行。

美国总统拜登、日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦本月18日首次在戴维营举行三国首脑会议，同意把三国军事合作制度化。三方也在联合声明中谴责中国在东海和南中国海的“危险和挑衅行为”，加大对北京的施压。

中国外交部发言人汪文斌星期一（21日）对上述联合声明表示“强烈不满和反对”，并已向有关方面提出严正抗议。汪文斌批评，戴维营会议“企图通过各种封闭、排外的小圈子煽动分裂和对抗，重拾冷战思维”，在海洋和涉台问题上诋毁和攻击中国，干涉中国内政，蓄意挑拨中国与周边国家的关系。

韩联社报道称，韩国政府在韩美日戴维营峰会结束后向中国介绍会谈成果，是在释放“三国峰会不排斥特定国家”的信息，致力维稳韩中关系。