美对涉“强制同化”西藏儿童中国官员实施签证限制

美国宣布将对部分现任和前任中国官员实施签证限制，称这些官员涉嫌将100万名西藏儿童送入寄宿学校，进行“强制同化”。

综合美国《华尔街日报》和法新社报道，美国国务卿布林肯星期二（8月22日）在一份声明中称，这些“强制性政策”旨在“消除西藏年轻一代中独特的语言、文化和宗教传统”。

布林肯也敦促中国政府“停止强行将藏族儿童送入国家经办的寄宿学校，并结束在西藏和中国其他地区实施的强制同化政策”。

美国国务院发言人称，新实施的签证禁令将适用于参与西藏政策的前任和现任中国官员，但他以“个人签证记录保密”为由，拒绝提供受限制措施影响的中国官员姓名。

对此，中国驻美大使馆发言人指责上述指控是对中国西藏政策的抹黑，并敦促美国停止采取干涉中国主权的措施。

发言人称，将西藏孩子送到寄宿学校，有效地解决了少数民族学生在居住分散的地方上学困难的问题。

布林肯在声明中引述联合国人权专家2月份的报告称，约有100万名西藏儿童被强行转移到寄宿学校。

联合国的报告称，这一做法强迫西藏年轻人接受普通话教学，不再学习西藏的语言、历史和文化，强行让藏族年轻人融入汉族文化。

联合国人权理事会授权的特别报告员今年4月也曾指责中国“强迫”藏族人参加职业培训项目。中国外交部当时反驳称，该报告“完全是子虚乌有”，西藏自治区在“人权事业取得历史性成就”。