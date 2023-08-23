澳洲跨党派国会议员拟9月访台

10名澳大利亚国会议员组成的跨党派访团将于9月到访台湾，就贸易议题和台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的问题进行讨论。

据澳大利亚广播公司（ABC）星期二（8月22日）报道，澳洲国会访团成员包括：工党议员威尔森（Josh Wilson）、史密斯（David Smith）、在野自由党的影子外长钱德勒（Claire Chandler）等。

钱德勒接受澳大利亚广播公司采访时说，这次访问行程纯粹是延续2022年的国会访问。她指出，澳洲国会访团近几年来多次访问台湾，就如澳洲国会访团会定期访问其他地方一样。

她说：“台湾是澳洲最大出口目的地之一，且澳洲国会议员访问台湾行之有年，所以这次访问没有不寻常或与众不同之处。”

其他参与组织此次访问行程的澳洲国会议员称，像澳洲这样的自由民主国家持续有非官方政治访团到台湾展现支持至关重要。

驻澳大利亚台北经济文化办事处在一份声明中说，台湾欢迎所有政党的澳大利亚议员访问台湾。台湾和澳洲享有民主、自由和尊重人权的共同价值观，致力于维护以规则为基础的印太平洋和平与安全。台湾也与澳洲建立了重要的互利贸易关系，可进一步成为双方迈向更具韧性的经济和供应链的跳板。

报道称，台湾官员预计将要求澳洲国会议员说服阿尔巴尼斯政府，支持台湾加入CPTPP。

在工党政府上台后，澳洲总理阿尔巴尼斯致力于恢复与北京的关系，中澳近期也在安排高层互访。中国政府本月早些时候还取消对澳洲大麦的进口关税，这是两国关系改善的最新迹象。因此报道称，对堪培拉而言，这次澳洲国会访团访问台湾，将是一个敏感的政治问题。

澳洲前副总理乔伊斯（Barnaby Joyce）等六名跨党派众议员去年12月曾到台湾进行五天访问，与台湾总统蔡英文等官员会面。当时率先披露这一行程的《澳洲人报》称，为了防止北京游说取消访台行程，整个行程严格保密。但中国大陆官媒《环球时报》当时仍猛批阿尔巴尼斯未能阻止国会议员访台。

澳洲塔斯马尼亚大学中国研究高级讲师韩马克（Mark Harrison）说，澳洲外交部对国会议员访台采取不干涉政策。此次访团成员也预计，北京的反应会和2022年一样。

对此，中国驻澳洲大使馆受访时重申，台湾是中国核心利益中的核心，对台湾议题的立场一致且明确。大使馆称，中澳关系正处于稳定、上升的重要时期。中国希望澳方遵守历任政府做出的一个中国原则承诺，避免对中澳关系造成不必要干扰和损害。