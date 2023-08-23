港府称不排除扩大日本水产品进口禁令

香港政府星期二（8月22日）宣布禁止日本10个都县水产品进口，香港环境及生态局局长谢展寰解释，港府是以风险来划定禁令范围，一旦其他都县的水产品发生明显问题，不排除会扩大禁令，但相信机会不大。

综合香港《星岛日报》《文汇报》报道，谢展寰星期三（23日）早接受电台节目专访时，批评日本政府将核处理水排海的做法不负责任，将风险转嫁他人，且第三方监督不足，透明度成疑。此外，排海过程长达30年，日本政府难以确保过程中不会出问题。

谢展寰说，一旦其他都县的水产发生明显问题，港府便会考虑再扩大禁令，但他认为，发生的机会不大。

日本政府宣布从星期四（24日）起将福岛核电厂的核处理水排放入海后，港府宣布星期四起禁止源自东京、福岛、千叶、栃木、茨城、群马、宫城、新潟、长野和埼玉等10个(都)县的水产品进口，包括所有的活生、冷冻、冷藏、干制成或以其他方式保存的水产品、海盐以及未加工或经加工的海草。

谢展寰说，相关的食物安全命令会在8月23日刊宪公布。除了禁止相关都县水产品进口之外，香港食物环境卫生署辖下的食物安全中心会在进口层面做好把关工作，加强对日本进口食品的检测，双重保障日本进口食物安全。

谢展寰也提到，在2011年福岛核电厂事故之后，就福岛、千叶、栃木、茨城、群马等五个县有关食品进口管制措施会继续维持。

他说，环境及生态局将会在每个工作日发布新闻公报，公布有关日本进口食品的样本辐射检测结果，香港水域环境辐射水平以及本地渔获辐射水平。食物安全中心、渔护署及香港天文台亦会在网页公布相关结果。

另外，针对香港市民如果以手信形式携带被禁都县的水产品到港是否违法，谢展寰坦言，禁令的范围只能延伸到进口售卖、商业用途的产品，如果是个人携带少量产品入境，不会受到管制。但他提醒，相关地区的水产品有较大的幅射风险，如果香港市民到访这些都县，也不要买当地水产品进入香港，对他们的健康没有好处。