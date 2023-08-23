云南多地发反诈宣传 警示“境外高薪务工”凶险

云南多地密集启动新一轮反诈骗宣传，警示民众“境外高薪务工”的凶险，不要被高薪招聘诱骗非法出境。

据澎湃新闻报道，昆明反电信网络诈骗中心在8月17日的公开信中介绍，使用境外电话进行电信诈骗的情况频繁发生。其中，2022年1月至12月全市涉及00号段境外号码实施电诈案件占总数比例21.6%；2023年以来，昆明市涉及00号段境外号码实施电诈案件占总案件数的14%。

关于犯罪集团的诱骗方式，玉溪市公安局反诈中心称，违法犯罪团伙常常使用“免路费、包吃住、高薪水”等虚假招工招聘网络信息，诱骗人们非法出境。

云南楚雄州南华县公安局在星期一（8月21日）的公开信中说明，“一旦偷渡出境，将会被当作商品随意买卖，被电诈、赌博团伙非法拘禁，遭受殴打、伤害，解救工作十分困难，并需要支付高额赎金”，并提醒人们不要相信任何边境高薪招聘广告、视频及朋友的邀约偷渡出境。

为遏制境外电话引起电诈案件，昆明反电信网络诈骗中心号召统计全市市民在无海外业务的情况下，关闭境外电话功能。

玉溪市公安局反诈中心告诫，境外并非“遍地有黄金”。昆明禄劝县公安局反诈中心更是警告民众，被安排到诈骗窝点后，如果不交钱又完不成工作任务，则会像“猪仔”被转卖、受尽折磨，甚至有生命危险。