中国官媒：“房住不炒”须长期坚持

中国官方媒体发表评论称，“房住不炒”是促进房地产市场平稳健康发展的一项总原则，不应也不会改变，须长期坚持。

《经济日报》星期三（8月23日）发表署名亢舒的评论文章，题为《“房住不炒”定位不会改变》。

文章称，中国房地产市场仍处于深度调整中，一些城市的房地产市场仍存下行压力。有人觉得再提“房住不炒”已不合时宜。事实是，当前仍要坚持“房住不炒”定位。

文章称，中国房地产市场分化明显，在一些热点城市，供不应求的情况依然存在，一旦炒作房价重来，又可能重走过度依赖房地产的老路，对经济社会发展会产生不利影响。

文章写道，强调房地产市场支柱地位和对宏观经济的作用，不是重走过度依赖房地产市场、房价过快上涨的老路，不代表房价又要过快上涨。当前出台的一系列助力市场企稳回升的政策，是为了促进市场平稳健康发展。实际上，房地产业将逐步进入总量略减，平稳发展的轨道。在很多城市，供需基本平衡，甚至供大于求的情况下，已经不具备过快上涨的基础。

文章称，房地产业在过快上涨阶段存在“高杠杆、高负债、高周转”特点，“三高”模式让市场规模快速扩张，存在很大弊端，如今已经难以为继。个别房地产企业目前经营遇到一定困难，特别是一些龙头房企债务风险暴露。处于调整阶段的房地产行业正在修正过去存在的问题，探索房地产健康发展新模式。

文章认为，在坚持“房住不炒”定位的同时，中国还加快构建多层次住房供应体系，明确了住房保障的顶层设计，以公租房、保障性租赁住房、共有产权住房为重点推进保障性住房建设。

综合路透社和彭博社报道，中国房地产巨头近期接连陷入资金困境，除了恒大外，中国最大民营房企碧桂园本月未能按时支付债息，拥有国营资本背景的远洋集团也陷入债务违约危机。

随着中国楼市在年初短暂反弹后再度走弱，7月底召开的中共政治局会议未提“房住不炒”，而是要求“适时调整优化房地产政策”。