“中药茅”片仔癀原董事长刘建顺被开除中共党籍

“中药茅”片仔癀原董事长刘建顺因严重违纪违法被开除中共党籍，违纪行为包括违规收受礼品、大额礼金，向公务人员赠送名贵礼品等。

福建漳州纪委监委星期二（8月22日）在微信公众号通报，经中共漳州市委批准，漳州市纪委监委对漳州片仔癀药业股份有限公司（即片仔癀）原党委书记、董事长刘建顺严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，刘建顺违规收受礼品、大额礼金，向从事公务的人员赠送名贵礼品；利用职权为他人在干部选拔任用中谋取利益；违规经商办企业；不正确履行职责，造成不良影响。

通报还指，他靠企吃企，利用职务便利为他人谋取利益并收受他人巨额财物。

漳州市纪委监委称，刘建顺严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和工作纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，决定给予刘建顺开除中共党籍处分；按规定取消刘建顺享受的待遇，收缴违纪违法所得，将刘建顺涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，今年60岁的刘建顺从2014年3月至2021年4月担任片仔癀董事长。片仔癀在2021年公布刘建顺因身体原因退休的消息，当时他58岁，属于提前退休。

据第一财经统计，今年以来，片仔癀系被查的高管或者前高管已达四人。其中，片仔癀旗下控股子公司片仔癀化妆品有限公司原副董事长杨浦权被查原因已官宣，主要跟违规从事有偿中介活动、“靠企吃企”、将公权力沦为攫取私利的工具等有关。

报道称，片仔癀由成立于1956年的原漳州制药厂改制创立，是漳州市支柱企业，其控股股东是漳州市九龙江集团有限公司，后者由漳州市人民政府国有资产监督管理委员会以及福建省财政厅共同持有，分别持股90%以及10%。

片仔癀主要业务分为医药制造业、医药流通业及化妆品业等，其中在医药制造业板块，以“片仔癀”为主产品，拥有锭剂及胶囊剂两种剂型。