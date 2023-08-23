中纪委同日公布六名在职或前纪检监察干部被查消息

中共中央纪委国家监委星期三（8月23日）连续公布六名正在或曾在纪检监察系统任职的干部被查的消息。

据中共中央纪委国家监委官网消息，河南许昌市纪委原书记罗军、江苏常州市纪委原书记沈斌、海南省委巡视组原副组长吴杰、广东省委第二巡视组组长苏全贵、河北省地质矿产勘查开发局原一级巡视员贺喜、山西省纪委监委驻省民政厅纪检监察组组长贾慕权涉嫌严重违纪违法被查。

公开资料显示，罗军出生于1968年8月，河南淮阳人，曾在河南省委组织部工作，2017年12月出任商丘市委常委、组织部部长，2022年12月调任许昌市委常委、市纪委书记。今年6月罗军改任河南省国防动员办公室（河南省人民防空办公室）副主任。不久后，他的信息从该办官网撤下。

沈斌出生于1964年3月，江苏海门人，长期在江苏省纪委工作，2011年5月出任常州市委常委、纪委书记，2016年6月改任省人防办副主任，后晋升省国动办一级巡视员。公开报道显示，上月初，他还参加了江苏省国动办举办的一个专题讲座。

吴杰出生于1963年6月，安徽颍上人，曾任海南文昌市法院院长，临高县委常委，县纪委书记，2008年起在海南省委巡视办工作，2013年出任海南政法职业学院院长，2022年卸任。后改任海南省委巡视组副组长（副厅级巡视专员），2023年7月办理退休。

苏全贵出生于1964年6月，陕西岐山人，曾在广东省人大办公厅、广东省纪委执法监察室工作，2011年出任河源市委常委、纪委书记。2014年8月，苏全贵履新省公安厅，担任驻省公安厅纪检监察组组长，2021年起以省委第二巡视组组长的身份亮相公开活动。

贺喜出生于1961年5月，河北沽源人，长期在地矿系统工作，2006年4月任省纪委驻省地质矿产勘查开发局纪检组组长，2010年2月改任该局副局长，后晋升一级巡视员，2021年6月退休。

据“长安街知事”报道，贺喜以前的同事，河北省地矿局原总经济师郭荣麟、原局长刘鹤峰、副局长李健已于今年6月起纷纷落马。此外，第二地质大队原党委书记孙惠增、第三地质大队党委书记武晓红、河北地矿科技开发总公司原总经理杜光，于今年8月被查。

贾慕权出生于1964年9月，山西清徐人，长期在太原工作，曾任古交市委书记，2018年12月任省纪委监委驻省民政厅纪检监察组组长。官网消息显示，今年7月5日，山西省民政厅召开警示教育大会，以案说法、以案明纪、以案促改。贾慕权参加了该会议。

上述被查的干部分别来自山西、广东、海南、江苏、河南、河北，均为省管干部，其中苏全贵是主动投案。