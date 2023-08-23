西藏定日县要求进珠峰景区车辆乘客统一换乘观光车

西藏日喀则市定日县要求乘坐车辆的乘客进入珠穆朗玛峰景区后，统一换乘旅游观光车。

据微信号“定日县发布”星期二（8月22日）发布消息，西藏日喀则市定日县文化和旅游局、日喀则珠穆朗玛文化旅游投资发展有限公司决定，从自星期三（23日）起，车辆乘客（含自驾新能源车辆）均需统一换乘景区旅游观光车。

此外，户外自行车、徒步爱好者、景区工作车、绒布寺工作车、执法车、丧葬车、应急救援车、医疗救护车、景区帐篷经营户物资保障车辆等相关特种车辆和特殊业务车辆经报备审批后，无需换乘景区旅游观光车。

根据消息，西藏日喀则市定日县也将取消车辆进入珠峰保护区环保费。

当局称，上述决定是为了保障广大游客在珠峰景区内的道路交通行车安全以及便于对珠峰景区的统一管理。

珠穆拉玛峰景区价格表显示，门票为160元（人民币，下同，约30.18新元），往返景区旅游观光车则是120元。

据西藏定日县政府网站介绍，定日县地处喜马拉雅山脉中段北麓珠峰脚下，全县有近90%国土位于珠峰国家级自然保护区。珠穆朗玛峰位于中国与尼泊尔边境线上，北部在中国西藏定日县境内（西坡在定日县扎西宗乡，东坡在定日县曲当乡，有珠峰大本营），南部在尼泊尔境内，是世界最高峰，也是中国跨越四个县的珠穆朗玛峰自然保护区和尼泊尔国家公园的中心所在。