蔡英文：没有八二三炮战胜利 就没有民主台湾

台湾总统蔡英文在金门主持八二三炮战65周年祭悼典礼时说，如果没有八二三炮战的胜利，就没有今天的民主台湾，但威权主义的扩张和威胁仍冲击着台海安全稳定。

综合台湾风传媒和中央社报道，蔡英文星期三（8月23日）在金门主持八二三炮战65周年追思祭悼典礼。她当天早上到太武山公墓的忠烈殿主祭，随后到太武山公墓向殉职将士致意。台湾国安会秘书长顾立雄、国防部长邱国正、总统府副秘书长张惇涵、新北市长侯友宜、金门县长陈福海、民进党立委洪申翰、国民党立委陈玉珍等人陪祭。

据台湾总统府副秘书长张惇涵转述，蔡英文当天早上抵达会场听取简报时，与侯友宜寒暄，并向他表达“辛苦了”。蔡英文也和陈福海就金门大桥后续维护、大桥通车后、小金门观光亮点加强等县政议题交换意见。

蔡英文在典礼上致辞时说，65年前金门岛遭受了数十万发密集的炮弹轰击，金门官兵弟兄和居民义无反顾守护家园，才让台湾有机会走向民主、自由的道路。如果没有当年的胜利，就没有今天的台湾。

蔡英文称，65年过去了，威权主义的扩张和威胁仍冲击着台海与周边的安全稳定。但台湾对民主、自由的坚持让现在的台湾成为全球的关键字，也得到国际社会更多肯定和支持。

蔡英文提到，美国、日本、韩国上周举行的三方峰会，共同发表了重要的声明。声明中再次强调，台海的和平稳定极为重要，更是国际社会安全与繁荣，不可或缺的要素。

蔡英文强调，台湾过去七年致力维护台海和平稳定的立场，然而要维护和平，必须先强大自己，因此政府落实国防改革、推动国防自主，不断提升国防的战力和韧性。

蔡英文也提到，政府会记得要持续照顾当年保家卫国的战友与遗族眷属，会继续整建安养机构，打造更完善的长照环境。

1949年国共内战结束，国民党政府败退台湾后，两岸在1958年发生以金门岛为主要战场的八二三炮战，也称第二次台海危机。经过战况最惨烈的44天后，大陆解放军改为“单打双不打”（单日炮击，双日不炮击），持续20年至1979年1月1日中国大陆与美国建交才停止炮击。