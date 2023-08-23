民进党前副秘书长林飞帆否认任台民主基金会高层

对于有消息称将出任台湾民主基金会副执行长，民进党前副秘书长林飞帆在社交媒体上发文否认，并强调他没有接到该基金会的询问。

综合中央社、中天新闻网、风传媒等多家台湾媒体报道，台湾媒体人黄扬明星期二（8月22日）在脸书发文说，林飞帆将出任台湾民主基金会副执行长，如果确认，林飞帆将成为该基金会最年轻的副执行长。

黄扬明还说，根据台湾民主基金会的公开资讯，现任副执行长月薪达11万余元（新台币，下同，约4677新元），“若林比照该薪资待遇聘任，将较林过去民进党副秘书长职务的月薪9万元更高”。

对此，林飞帆星期三（8月23日）在脸书回应称，台湾民主基金会已有对外说明。他说：“实际上，到目前为止，我也未接到民主基金会的询问。”

台湾民主基金会星期二在脸书发布简短声明说，有关媒体所称人事，目前并未有正式约询，而基金会若有人事调整，循例将会在定案后公布。

林飞帆也提到，只要是在公共场域一天，无论是到台前参选，还是在幕后做幕僚，都会面对各种指教、臆测、期待或鼓励。

据报道，台湾民主基金会是由台湾外交部在2002年推动筹设，2003年获得台湾立法院审查通过预算并正式成立，历任董事长皆由立法院长出任。目前董事长是立法院长游锡堃，副董事长为外交部长吴钊燮。