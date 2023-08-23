小米据报获中国发改委批准生产电动汽车

两名知情人士透露，中国发改委已经批准小米公司生产电动汽车。

路透社星期三（8月23日）引述知情人士称，负责监管中国汽车行业新投资和产能的中国国家发展和改革委员会本月早些时候批准小米公司制造电动汽车。小米汽车是自2017年底以来第四个获得发改委批准的造车项目。

但是，小米仍需获得中国工业和信息化部的批准，该部门负责评估新汽车制造商和车型的技术和安全要求。

知情人士称，小米计划在明年生产大约10万辆电动汽车。两名小米员工透露，自上周以来，小米还在加速为其电动汽车工厂招聘工人，为12月的产能爬坡做准备。

在等待审批期间，小米已快速推进汽车项目。据《北京日报》在7月份的一篇报道，小米已在北京完成了年产20万辆电动汽车的工厂设施建设。

小米创始人雷军2021年正式宣布进军智能电动汽车市场，并曾承诺在未来十年内向汽车业务投资100亿美元（约135.68亿新元），也设定了在2024年上半年量产首批电动汽车的目标。

小米在今年5月份发布财报显示，第一季度营收同比下降18.9%。在手机需求下滑的情况下，小米正寻求实现业务的多元化，而不是主要依靠智能手机业务。根据此前报道，小米计划利用其数千家门店作为电动汽车展厅。

雷军说，小米汽车将是他最后一个重大创业项目。他上星期六（19日）在微博上发布的照片显示，小米集团合伙人、总裁卢伟冰等人手持横幅，上面写着：为小米汽车而战。

路透社6月份的报道称，特斯拉公司扩建上海工厂的计划尚未获得批准。业内消息人士此前曾说，美国豪华电动汽车制造商路西德汽车（Lucid Group）渴望在中国生产汽车，但被告知可能性很低。报道称，目前无法得知为何中国发改委此时对小米生产电动车的计划开绿灯。