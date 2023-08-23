江西农大更名“共产主义劳动大学”？校方：是老校门恢复历史面貌

对于有网帖称江西农业大学要改名为“共产主义劳动大学”，江西农大称有关消息是误读，并强调学校是把老校门恢复了历史原貌，作为校内一处历史文化景观。

澎湃新闻报道，中国网络近日流传一则网帖称，江西农业大学老校门施工，将大学校门上的校名江西农业大学更换回“共产主义劳动大学”。

对此，江西农业大学党委相关部门负责人星期三（8月23日）说，“江西农业大学更名”的消息是误读，网传图片上的建筑是学校在“共大”时期的老校门。这名不具名的负责人说，今年暑假期间，学校将该建筑恢复了历史原貌，作为校内的一处历史文化景观。

该负责人还强调，江西农业大学已经关注到网上的相关情况，这个老校门一直存在，现在只是恢复历史原貌，希望外界不要过度解读。

据学校官网介绍，江西农业大学是一所以农为优势、以生物技术为特色、多学科协调发展的有特色高水平农业大学。具有博士学位授予权，是中国首批具有学士学位、硕士学位授予权单位之一，是江西最早开展研究生教育的高校。

江西农业大学办学历史悠久。办学溯源于1905年创办的江西实业学堂，1908年更名为江西高等农业学堂。本科教育肇始于1940年创办的国立中正大学，1949年更名为南昌大学，1952年组建江西农学院。1958年创办江西共产主义劳动大学总校，1968年更名为江西共产主义劳动大学。1969年江西农学院和江西共产主义劳动大学合并。1980年11月更名为江西农业大学。