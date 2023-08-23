日本排核处理水 中国称不希望8月24日成海洋环境灾难日

针对日本政府星期四（8月24日）将开始排放福岛核电站的核处理水，中国外交部称，中国不希望2023年8月24日成为海洋环境的灾难日，如果日本一意孤行，就必须承担历史责任。

中国外交部发言人汪文斌星期三（23日）在例行记者会上说，海洋是全人类赖以生存的蓝色家园，不容日本随意倾倒核污染水。“日方强推核污染水排海，无疑是在拿全球海洋环境和全人类健康当赌注。”

汪文斌也重申中方立场，称日本强推核污染水排海不正当、不合理、不必要。

他说，如果日本真有诚意解决邻国的关切，就应当立即停止强推排海计划，在不预设结果的前提下开展交流，充分讨论所有可能的安全处置方案。

他扬言，如果日本坚持强推排海计划，中国政府将采取必要措施，坚定维护海洋环境、食品安全和公众健康。

汪文斌也提到，中国外交部副部长孙卫东星期二（22日）召见日本驻华大使垂秀夫，就日本排海计划提出严正交涉，批评日本“极其自私自利，极不负责任”。

汪文斌称：“覆水难收，我们不希望2023年8月24日成为海洋环境的灾难日。如果日方一意孤行，就必须为此承担历史责任。”

日本政府敲定最快在星期四中午12时开始排放福岛核电站核处理水，预计在17天内以稀释1200倍的方式，排放首批7800吨经过处理的废水。而经“多核素去除系统”（ALPS）过滤的核处理水总量高达130多万吨，相当于500个奥林匹克游泳池，预计整个排放计划至少为期30年。

虽然核处理水排海计划已通过国际原子能机构及日本政府的审查，但仍掀起包括韩国、中国等邻国的抗议潮。