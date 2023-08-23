《愿荣光》禁制令申请被拒 律政司提上诉许可获批

香港律政司申请2019年反修例风波歌曲《愿荣光归香港》禁制令被拒后提出上诉，香港高等法院星期三（8月23日）批准律政司的上诉许可。

据香港《星岛日报》报道，香港高等法院法官陈健强星期三下午颁布书面判词，称香港律政司在8月7日申请针对拒绝批准禁制令申请上诉许可，几乎挑战了他的所有决定，希望重新改写大部分论点。

陈健强认为，虽然律政司提出的大部分上诉理据已在7月21日的聆讯中提出，但基于国家安全的重要性，且有关国家安全的法律问题属于全新领域，涉及法律争议，因而倾向批出上诉许可。

陈健强也表明，他是行使酌情权来决定是否对《愿荣光》批出禁制令，因此律政司需满足更高门槛，才可说服上诉庭推翻他的决定。

香港律政司今年6月入禀高等法院申请禁制令，禁止传播、发布、出售《愿荣光》歌曲，包含旋律与歌词。陈健强7月28日颁布判辞，认为禁制令可能会产生“寒蝉效应”，且考虑到禁令所针对的行为已经有刑事法例可引用来对付，法院拒绝批出禁制令。

香港律政司则认为，高等法院在审理案件时没有对国安事宜给予凌驾性比重，也没有对行政长官的意见给予最大比重，属法律上犯错，因此决定对法院决定提出上诉。

陈健强在判词中提到，他不理解为何律政司会认为法庭并不能适当评估禁制令的有效性，但律政司坚称在评估禁制令的必要性及有效性时，行政长官的证明书是决定性存在，因此他接纳律政司提出的上诉理由属法律问题，批准上诉许可。