美国指“强制同化”西藏儿童 中国称纯属子虚乌有

针对美国就一些对西藏儿童实施“强制同化”政策的中国官员采取制裁措施，中国外交部回应称，“强制同化纯属子虚乌有”，对此坚决反对，强烈谴责。

根据央视新闻报道，中国外交部发言人汪文斌在星期三（8月23日）的例行记者会上说，美国借涉藏问题对中国官员实施非法制裁，严重干涉中国内政，严重损害中方利益，严重违反国际关系基本准则，中方对此坚决反对，强烈谴责。

汪文斌称，有关学校普遍开设了藏语文、民族舞蹈等传统文化课程，提供高原传统食品学，学生在校期间也可以穿戴民族服饰，因此“西藏寄宿制学校恰恰是保护西藏人权和文化传统的生动案例，所谓强制同化纯属子虚乌有”。

关于寄宿学校，他说明，是根据实际需而设置，“寄宿学校完全看学生和家长的意愿和需求，寄宿学生在每个周末和节假日，包括藏历新年、雪顿节等西藏传统节日及寒暑假都可以选择回家，父母可以随时到校看望子女，也可以根据需要随时接子女回家”。

汪文斌强调，西藏事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉，美方应当尊重事实，恪守在涉藏问题上的承诺，停止利用涉藏问题干涉中国内政，损害中方利益，立即撤销错误决定，否则中方必将作出坚决有力回应。

据法新社报道，美国星期二（22日）宣布将对部分现任和前任中国官员实施签证限制，并称这些官员涉嫌将100万名西藏儿童送入寄宿学校，进行“强制同化”。