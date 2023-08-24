美国宣布对台5亿美元军售 拜登任内第11次

美国国防部当地时间星期三（8月23日）宣布最新一轮对台军售，将向台湾提供5亿美元（约6.76亿新元）的F-16战机红外线追踪侦搜系统（IRST）。

综合《联合报》《自由时报》和中时新闻网等台媒报道，这是美国拜登政府第11度对台军售，也是美方继7月28日宣布动用总统提取权向台湾提供3.45亿美元军援后，再次协助台湾强化自我防卫能力。

美国国防部旗下的国防安全合作局（DSCA）星期三在官网发布的新闻稿中说，美国国务院已批准向驻美台北经济文化代表处出售红外线搜索追踪侦搜系统（Infrared Search and Track System, IRST）及其相关设备，预估总额达5亿美元。

美国国防安全合作局说，这项军售案将不包括主要国防装备（MDE），主要合约商是F-16战机制造洛克希德马丁公司。

美国国防安全合作局也说，这项军售案符合《台湾关系法》，通过支持台湾持续实现军队现代化和维持可靠的防卫能力，推动美国外交政策与国安目标，也有助于强化台湾安全，维持区域政治稳定、军事平衡与经济进步。这项拟议中的装备与支援军售案不会改变该地区的基本军事均势。

台湾外交部和国防部星期四（24日）均发新闻稿通报上述消息，并对美国对台的最新一轮军售表达感谢。

台外交部说，美方行政部门已通知国会，将对台湾出售总价值约5亿美元的红外线追踪侦搜系统。外交部对此表示高度欢迎，并感谢美国政府持续依据《台湾关系法》及“六项保证”，落实对台湾的安全承诺。

台外交部说，这是拜登政府自2021年上任以来第11度对台军售，持续实践近年来对台军售常态化的政策，展现美国政府对台湾国防需求的高度重视，协助台湾即时获取防卫所需装备，提升国防战力与吓阻能力。

台国防部则说，美国政府已就5亿美元对台军售案进行知会国会程序，可望在一个月后正式生效。

台国防部指出，这次美方同意供售的红外线搜索追踪荚舱，是配合F-16V BLK70战机研发的最新型式，可进一步强化战机对远距目标侦测追踪能力，大幅提升空中作战效能。国防部对美方军售决定，表示诚挚的感谢。