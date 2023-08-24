福岛核废水排海 中国组织开展管辖海域辐射环境监测

针对日本福岛核电站将启动核废水排海，中国生态环境部表达高度重视，并称中方正组织开展今年的管辖海域海洋辐射环境监测，及时跟踪研判福岛核废水排海对中国海洋辐射环境的影响。

据中国生态环境部官方微信公众号星期四（8月24日）发布的消息，中国生态环境部批评日本政府强行启动福岛核废水排海，将一己私利凌驾于全人类长远福祉之上，极其自私和不负责任，并敦促日方倾听国际社会声音，以科学、安全、透明的方式处置核废水，接受严格国际监督。

中国生态环境部说，高度重视日本福岛核废水排海问题，在2021年和2022年先后组织开展了中国管辖海域海洋辐射环境监测，摸清了目前相关海域海洋辐射环境的本底情况。监测结果表明，中国管辖海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度浓度未见异常，总体处于历年涨落范围内。

中国生态环境部表明，该部当前按照监控重点区域、覆盖管辖海域、掌握关键通道的思路，正在组织开展2023年度中国管辖海域海洋辐射环境监测。后续将持续加强有关监测工作，及时跟踪研判福岛和废水排海对中国海洋辐射环境可能的影响，切实维护中国国家利益和人民健康。

东京电力星期四宣布，福岛第一核电厂经处理的废水从新加坡时间星期四中午12时（日本时间星期四下午1时）左右开始排入海中。

中国外交部发言人汪文斌星期三（23日）在例行记者会上说，中国不希望2023年8月24日成为海洋环境的灾难日，如果日本一意孤行，就必须承担历史责任。