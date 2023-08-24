胡锡进称炒股亏损超9000人民币 仍将继续加仓

中国知名媒体人、官媒《环球时报》前总编辑胡锡进透露，自6月底炒股以来，亏损额已达到9050元（人民币，下同，约1700新元），但他“真的没有慌”，并将继续加仓。

据澎湃新闻报道，胡锡进星期三（8月23日）发文称，当天是一个股市大跌日，他想要加仓，但账户内的钱已经不够，绑的银行卡也没钱了，便让朋友帮忙打钱冲进股票账户，并在闭市前给两只股票成功加仓。

胡锡进写到，“我的亏损额今天达到9050元，但我真的没有慌”，并配图他现有31万多元的炒股账号截图。

胡锡进23日在微博发文称，自己炒股的亏损已达到9050元，并配图他现有31万多元的炒股账号截图。不过，目前这条微博已不可见。（互联网）

他介绍，补仓的一只股票曾经给他带来12%的盈利，但它现在的盈利已经缩到不到0.5%；同时，他此前给另一只之前盈利很高、但盈幅缩减为不到0.5%的股票加仓后，该股票已经回盈到2%。他还说，另一只补仓的股票是他亏损第二大的一只，但“我对它在未来反弹很有信心”。

回顾6月底炒股以来的操作，胡锡进坦言，他每一次对具体股票的加仓量都不大，因为他无法看准哪只股票会爆发，所以只能采取稳健路线。他自称几乎没有过追涨的操作，而是认为在目前点位上边跌边买，比出现明显转折之后涨着买的长期赢率要高。

胡锡进说，他会继续在大跌日加仓，并认为自己最终不会亏，“但我有可能会付出比原来预计的更多一些时间成本。”

不过，据香港《星岛日报》报道，在中国大陆经济复苏乏力、股市近日接连下跌探底之际，胡锡进上述言论遭到了网民嘲讽，其中一条高赞评论说，“沪深股市是中国人自己的缅北，胡锡进就是那个给你打电话的人”。

报道称，胡锡进这篇文章发布后，疑似因为评论区“翻车”，没多久就删除了。目前，在胡锡进的个人微博和公众号，都无法找到上述文章。

不过，胡锡进前一天（8月22日）辟谣自己没有从股市清仓而走的微博并未删除。他在那条微博中说，在这个国家经济出现困难，社会和股市都信心缺失的时候，他不想逃，而是更喜欢与社会的目标荣辱与共的感觉。

据澎湃新闻汇总，胡锡进6月27日进军A股后，在7月31日前以总结心态为主，此后则一再强调加仓。

据证券时报统计，截至8月23日收盘，A股三大指数均报下跌，其中沪指报3078.40点，跌41.93点，跌幅为1.34%；深成指报10152.60点，跌222.12点，跌幅为2.14%；创业板指报2038.98点，跌47.97点，跌幅为2.30%。