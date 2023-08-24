美台商会会长：拜登政府去年曾考虑取消售台F-16V战机

美国国务院批准售台价值5亿美元（约6.76亿新元）的F-16红外线追踪侦搜系统（IRST），美台商会会长透露，拜登政府去年曾一度考虑取消出售给台湾F-16V战机的计划。

据台湾《联合报》报道，美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）当地时间星期三（8月23日）透露，美方坚持台湾的防卫力量要以“不对称战力”为主，因此取消若干对台军售计划，拜登政府去年还认真考虑要取消出售F-16V战机，最终因法律方面难度过高而作罢，才让这项军售案留了下来。

韩儒伯说，美国政府对台安全援助仍然只聚焦弹药和系统维护。拜登政府如今宣布出售IRST给台湾，是为F-16V战机补充新能力。

韩儒伯认为，美国对台湾的军售计划不应囿于“不对称战力”定义，而要更广泛地考量台湾面临中国大陆封锁的情境，因此必须提供台湾所需的系统和弹药。

他指出，美国决定出售IRST，可能意味着拜登政府正在调整和扩大对台湾安全支持的范畴。对台湾来说，可以视为正面讯息。

美国国防部当地时间星期三（8月23日）宣布最新一轮对台军售，将向台湾提供5亿美元的F-16战机红外线追踪侦搜系统。这是美国拜登政府第11度对台军售，也是美方继7月28日宣布动用总统提取权向台湾提供3.45亿美元军援后，再次协助台湾强化自我防卫能力。

台国防部称，这次美方同意供售的红外线追踪侦搜系统，可进一步强化战机对远距目标侦测追踪能力，大幅提升空中作战效能。