美国寻求延长中美科技合作协定六个月 以便进行谈判

中美科技战持续升温之际，美国国务院称，正在寻求延长《中美科技合作协定》六个月，以便与中国政府进行谈判，加强该协定。

据路透社报道，美国国务院发言人星期三（8月23日）说，为期六个月的短期延期将使该协定继续有效，同时美国将寻求授权进行谈判，以修订和加强《中美科技合作协定》的条款，不过“这并不意味着美国承诺长期延期”。

资料显示，《中美科技合作协定》（Science and Technology Agreement，STA）于1979年签署，是中美建交后首批政府间协定之一，涵盖包括环境和农业科学，以及物理和化学的基础研究的合作领域，为两国在过去40多年的学术和商业交流奠定基础。该协定每五年续签一次，按照现有的签署日期，将于今年8月27日到期。

不过，目前美国对于中国日益增长的军事实力和窃取美国科技和商业成果的担忧，引发了国内关于是否应该继续续签协定的疑问。

美国国务院发言人说，该协议为政府间的科学合作提供了一致的标准，如果协议失效，各机构将不得不与中国政府协商各自的安排。

发言人也强调，美国清醒地认识到中国国家科技战略带来的挑战、中国政府在这一领域的行动，以及它们对美国国家安全和知识产权构成的威胁，并致力于保护美国人民的利益。

中国驻美国大使馆没有回应路透社的置评请求，但中国官员据报已表态希望延长该协议。

认为不应再续签该协定的人担心，协定存在工业间谍活动、强制技术转让和其他可能助长中国军事现代化策略的风险。支持延长协议的人则认为，如果不延长协议，美国将失去对中国技术进步的了解。

不过，很多分析人士都认为，在与中国的战略竞争加剧之际，该协议必须重新修订，以保护美国的创新科技。

另一方面，美国众议院中国问题特别委员会的成员、共和党众议员巴尔（Andy Barr）、邓恩（Neal Dunn）和威特曼（Rob Wittman）本周也提出了一项法案，要求与中国的任何此类交易都必须通知国会。

据报道，如果该法案成为法律，美国国务院将需要在规定天数内向国会提供对安全风险、技术转让和美国监督中国承诺能力的评估，否则任何协议都将被撤销。

巴尔称，他对拜登政府不顾委员会提出的“严重关切”、继续寻求续签《中美科技合作协定》感到失望。他并说，期待在协定六个月延长期到期前，能够推进他提出的法案，以确保国会对华盛顿和北京之间任何正在或将要进行的科技协议，能进行有力监督。