12港人案被告邓棨然还押至11月再讯

涉嫌2020年“12港人案”的最后一名被告邓棨然，星期三（8月23日）下午被押送到区域法院，面对依令缉捕归案的司法程序。法官高劲修应辩方要求，将案件押后至11月2日再讯，以待被告申请法律援助、索取文件及法律意见。邓棨然在此期间继续还押。

综合《明报》《星岛日报》等港媒报道，34岁的邓棨然星期三下午2时由警车押送到湾仔区域法院。他黑布蒙头，双手被锁上手铐，身穿白色短袖上衣及黑色长裤，应讯时双手交叠在后方。

邓棨然目前被控一项串谋意图危害生命而纵火罪，以及管有物品意图摧毁或损坏财产等罪，控罪指他于2019年9月在香港，串谋他人无合法辩解用火摧毁或损坏他人财产，以危害他人生命或罔顾他人生命是否会因而受到危害；以及于同月30日在湾仔骆克道一大厦单位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。

控方表示，邓棨然与同案四名被告在2020年6月16日首次于区域法院应讯，当时案件押后至同年9月8日再讯，但获准保释的邓棨然8月23日在潜逃台湾途中被中国大陆公安拘捕。除邓棨然之外，同案的其他四人，即33岁时装设计师郑进、19岁港铁技术员见习生郑子豪、27岁厨师李威龙和19岁学生廖子文，则于去年7月16日分别判监27至38个月。

辩方申请案件押后，称被告邓棨然尚待法援审批和索取法律意见，且法庭有可能就被告离港一事加控，需时处理。至于他涉嫌违反保释条件、涉及担保金5000港元（约862新元）的事宜，辩方希望留待下次提讯处理。

邓棨然星期二（22日）在中国大陆刑满出狱，由大陆当局移交香港警方。邓棨然于星期三（23日）下午到区域法院面对依令缉捕归案的司法程序。

邓棨然涉嫌于2020年联同另外11人偷渡台湾，在中国大陆水域被捕。此事件被称为“12港人案”，12名港人犯案时的年龄介于16岁至31岁，其中10名成年者分别被判囚七个月至三年不等。

邓棨然涉嫌组织他人偷越边境罪成，被深圳市盐田区人民法院判囚三年及罚款2万元人民币（约3730新元），是12名港人中刑期最长的。