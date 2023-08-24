习近平与古巴国家主席会面：坚定支持古巴捍卫国家主权

中国国家主席习近平在南非出席金砖国家领导人会晤期间，与古巴国家主席迪亚斯-卡内尔会面时，重申将继续坚定支持古巴捍卫国家主权、反对外来干涉和封锁，并尽力为古巴经济社会发展提供支持。

据新华社报道，习近平当地时间星期三（8月23日）下午，在约翰内斯堡出席金砖国家领导人会晤期间与卡内尔会面。

习近平说，去年11月卡内尔成功对中国进行国事访问，双方就持续深化新时代中古关系达成广泛共识，一致同意携手共建中古命运共同体。在双方共同努力下，这些共识正得到很好落实。

习近平强调，中方愿同古方不断深化政治互信，拓展务实合作，密切战略协作，推动中古两党两国特殊友好关系不断得到新发展。同时，中方高度赞赏古方在涉及中国核心利益问题上始终坚定支持中方，将继续坚定支持古巴捍卫国家主权、反对外来干涉和封锁，并尽力为古巴经济社会发展提供支持。

习近平还说，“77国集团和中国”（G77&China）是发展中国家重要合作平台，古巴作为今年的主席国，为加强发展中国家团结作出积极贡献。他说，中国高度重视并支持古巴下个月成功主办“77国集团和中国”峰会，愿同古巴和其他77国集团成员一道，更好维护发展中国家的共同利益和发展权利。

报道也引述卡内尔说，古中关系目前正处于历史最高水平。

中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇，中共中央政治局委员、外交部部长王毅等人也参加了会面。