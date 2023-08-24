中国主要网约车平台下调抽成比例

中国交通运输部公布，截至7月底，各主要网约车平台公司均下调了抽成比例，下调幅度普遍在1到3个百分点。

据央视新闻报道，中国交通运输部相关负责人星期四（8月24日）在新闻发布会上，介绍了平台企业降低过高抽成或会员费上限活动的进展情况。

负责人指出，交通运输新业态平台企业抽成、会员费等事项，与从业人员切身利益密切相关。交通运输部高度重视这项工作，在实施交通运输新业态平台企业抽成“阳光行动”的工作基础上，印发专项工作方案，明确目标任务和进度安排，指导各地交通运输主管部门督促交通运输新业态平台企业推进落实工作。

负责人介绍，经过各方共同努力，截至7月底，各主要网约车平台、互联网道路货运平台公司均已公告下调抽成比例或会员费上限。目前来看，各主要平台公司下调幅度普遍在1到3个百分点。

此外，各地和有关平台公司还积极探索创新从业人员权益保障工作方式，例如建立司机流动中共党支部，发挥行业党建引领作用，提高司机归属感；设立关爱司机基金，为司机提供误工、医疗、养老等保障补贴；以及通过设立专用信箱、协商恳谈会、线上线下调研等渠道，听取一线司机群体的意见建议，并相应调整有关经营策略。

交通运输部称，下一步将持续加大工作力度，指导各地交通运输部门及时跟踪掌握有关举措落实情况，定期调度各交通运输新业态平台企业，确保民生实事落到实处，切实保障网约车、道路货运行业从业人员合法权益。