港劳福局长：香港吸引人才措施七个月申请人数 超全年输入目标

香港劳工及福利局局长孙玉菡说，香港吸引人才措施从推出后的七个月，申请人数已超越全年输入目标。

孙玉菡接受《广州日报》专访时，作出以上表述。这篇专访星期三（8月23日）刊发。

孙玉菡说，香港特区政府持续优化和提升香港作为粤港澳大湾区及海外人才门户的角色，推动区域及国家的高质量发展。港府去年12月底落实招揽人才的措施，包括新设以高薪和高学历人才为目标的“高端人才通行证计划”（简称“高才通计划”）；取消“优秀人才入境计划”的年度配额，为期两年，同时优化审批程序，以吸引更多世界级优才赴港等。

他说，香港吸引人才措施反应非常踊跃。“自2022年12月28日推出至今年7月31日，我们共收到约12万宗申请，超过7万5000宗获批，数字令人鼓舞，足见香港机遇处处，对全球人才仍有相当的吸引力。”

孙玉菡说，已有超过3万8000名申请人经各项人才入境计划抵港，仅仅七个月就已超越每年至少输入3万5000名预计留港超过12个月的人才目标。

他透露，在各项人才入境计划中，“高才通计划”反应尤其踊跃，由去年12月28日推出至今年7月31日，已接获超过4万宗申请，批出超过3万宗申请。至于“优秀人才入境计划”的优化措施自今年1月1日推出，截至今年7月31日已接获约4万宗申请，由于采取计分制，处理申请需时，至今约1万宗申请已经获批，为优才计划推出以来获批宗数最多的一年。

孙玉菡说，尽管各项人才入境计划反应热烈，但全球竞夺人才的情况仍然激烈，香港特区政府仍需继续积极吸纳更多世界各地人才到港发展。“我们会密切留意各吸引人才措施的推行情况，适时检讨和调整这些措施，务求在国际人才争夺战中脱颖而出，令引入的外来人才可更好融入香港的经济发展。”