中国海关总署全面暂停原产日本水产输入

日本福岛核电厂处理水星期四（8月24日）中午开始排海，中国即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品。

中国海关总署星期四发布公告，作出上述宣布。

根据公告，为全面防范日本福岛核废水排海对食品安全造成的放射性污染风险，保护中国消费者健康，确保进口食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》有关规定，以及世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关规定，中国海关总署决定自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。

日本放送协会（NHK）报道，当地时间星期四下午1时（新加坡时间24日中午12时），日本正式开始福岛第一核电厂处理水排海。

针对日本启动核废水排海，中国生态环境部星期四表达高度重视，并称中方正组织开展今年的管辖海域海洋辐射环境监测，及时跟踪研判福岛核废水排海对中国海洋辐射环境的影响。

在日本福岛排海工作星期四开始后不久，中国外交部发言人发表谈话，强烈谴责日本单方面强行启动福岛核事故废水排海，要求日方停止这一错误行为。

据中国外交部官网消息，发言人说，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核事故废水排海，中方对此表示坚决反对和强烈谴责，已向日方提出严正交涉，要求日方停止这一错误行为。

发言人指出，日本福岛核废水处置是重大的核安全问题，具有跨国界影响，绝不是日本一家的私事。12年前发生的福岛核事故已经造成严重灾难，向海洋释放了大量的放射性物质。日方不应出于一己之私利，给当地民众乃至世界人民造成二次伤害。

发言人说，日本政府没有证明排海决定的正当合法性，没有证明核废水净化装置的长期可靠性，没有证明核废水数据的真实准确性，没有证明排海对海洋环境和人类健康安全无害，没有证明监测方案的完善性和有效性，也没有同利益攸关方充分协商。

发言人批评，强行启动向海洋排放福岛核废水，属无视国际公共利益的极端自私和不负责任之举，并指日方所作所为是将风险转嫁给全世界，将伤痛延续给人类的子孙后代，成为生态环境破坏者和全球海洋污染者，侵犯各国人民健康权、发展权和环境权，违背自身道义责任和国际法义务。日方将核废水一排了之，同时也将自己置于国际被告席，必将长期受到国际社会谴责。

发言人最后强调，中国政府一贯坚持人民至上，将采取一切必要措施，维护食品安全和中国人民的身体健康。