香港荃湾首置地流标 房协接手发展首置单位

香港楼市前景未明，位于荃湾油柑头的港人首次置业住宅地流标，将由房屋协会接手兴建首置单位。香港立法会房屋事务委员会副主席梁文广说，对这个结果早有心理准备，交由房协承接是最好做法。

据《星岛日报》报道，荃湾港人首置地上星期五（8月18日）截标，地政总署星期三（23日）公布，只收到一份标书，因标价未达政府底价故不接纳，以流标收场。房屋局随即邀请房协承接项目，兴建首置单位。

梁文广星期四（24日）在电台节目上说，市场对于这次流标早有心理准备，因为市场对楼价走势、银行利息以及地产商是否有意参与政府项目都不太乐观。

他认为，项目交由房协承接发展是最好做法，因为房协过去也曾参与过发展夹屋（即夹心阶层住屋，上世纪90年代港府推出的一种补贴性住房），不用担心缺乏经验。且房协开发可以在成本及利润上再压缩，做到能自负盈亏就足够，发展压力相对较小；而若将项目交由私人发展商参与，则需要保留一定利润。

梁文广指出，这次的土地需要进行平整，成本要转嫁私人发展商，在利润不够吸引下，种种因素都限制了私人发展商参与的意愿。他认为，港府日后邀请发展商参与资助房屋项目，应先做好土地平整，在社区设施配套上可以给发展商多一些决定权。

据报道，这次的荃湾港人首置地是自今年1月赤柱环角道豪宅地流标后，再有卖地表住宅地以流标收场；而若算上“一铁一局”项目，包括市建局观塘市中心第四及第五区商业项目和港铁小蚝湾车厂第一期项目均于今年2月流标，即今年以来共有四个项目以流标告终。