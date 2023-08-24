福岛核废水排海 台行政院称对台海辐射影响可忽略

日本福岛核电站星期四（8月24日）中午开始将核废水排海，外界关注台湾政府的因应情形。台湾行政院称，核废水将在一至两年到达台湾海峡，四年后浓度达到最大值，对台湾附近海域辐射安全影响属可忽略程度。

综合中时新闻网、《自由时报》和东森新闻云等台媒报道，台行政院发言人林子伦星期四说，政府早在2020年超前部署成立跨部会平台，秉持科学专业监测评估、参照国际标准严格监测、为台湾民众安全与健康把关三大原则，另通过执行掌握排放源头资讯、强化海域与海产辐射监测、建立海洋扩散评估模式与建置资讯公开平台等四项配套措施，维护台湾民众健康跟台湾海域辐射安全。

林子伦强调，政府三度赴日实地考察，针对海水渔产、环境、生态样貌与日本进口食品，进行采样跟检测，目前未有辐射异常状况。根据台湾行政院原子能委员会掌握，国际原子能总署邀集中国大陆、韩国与美国等11会员国组成调查团，认定日本排放计划符合国际安全标准。

他说明，台原能会与气象局合作画出扩散模型分析图，显示一至两年部分核废水将达台湾海峡附近，并在四年后浓度达到最大值，但观察相关数值，皆低于台湾海域原先平均值，对台湾附近海域辐射安全影响属可忽略程度。

他提到，台政府将持续透过资讯平台向外界公告相关资讯，并以台湾安全标准检测评估相关数据，以确保台湾海域与民众安全。

对于日本政府开始排放核废水，台湾渔业署署长张致盛星期四出席渔业署活动后接访时说，自2011年福岛核灾事故后，台湾就对日本水产品持续抽检采样，透过三个环节把关，包括农业部试验单位的公务船到渔区直接采样，到港后由渔业署采样抽验，以及上市后由卫福部食药署抽验。

张致盛说，以公务船到渔区及渔业署迄今抽验的4500多件水产品而言，全数都检验合格，今年也新增“氚”（核废水内含有的成分）检验项目，迄今已采检133件，也全数合格。上半年已检测超过1600件，今年抽验件数会超过原先设定的3000件。

国民党立委杨琼璎在脸书批评，政府的作法太过消极，无法保障台湾人民的食品辐射安全，因此提出三点呼吁：第一，若核废水造成渔业损失及对台湾民众健康造成威胁，日本应负赔偿责任；第二，拟定监测内容公布方法让台湾民众安心；第三，定期派员至福岛审视排放是否符合标准。