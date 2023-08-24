英伟达CFO再警告限制芯片输华将损害美国公司利益

美国芯片巨头英伟达（Nvidia Corp.）首席财务官克雷斯（Colette Kress）警告，美国若实施更严格的对华芯片出口管制，从长远来看将损害美国公司的利益。

据彭博社报道，克雷斯星期三（8月23日）在公布财报后与分析师的电话会议中，谈到美国正考虑进一步限制公司对华销售时说，目前对向中国销售人工智能芯片和高端零部件的限制已经取得了预期效果。

目前，英伟达被禁止在中国销售其高端图形处理器（GPU），但它向中国销售功能较弱的版本。

克雷斯说，从长远来看，禁止向中国销售GPU的限制措施一旦实施，将使美国产业永久失去在全球最大市场之一竞争和领先的机会。

不过她也说，从短期来看，鉴于全球对英伟达产品的强劲需求，更严格的规定不会对公司的财务业绩造成严重影响。

受市场对人工智能处理器的需求增加，英伟达的整体业绩上涨，公司星期三公布的第三季销售额预测达到160亿美元（约216亿新元），比去年同期高出170%，远超市场预期。

克雷斯在6月也曾给出过类似的警告。此外，包括英伟达首席执行官黄仁勋在内的数名美国芯片企业高管7月曾与白宫官员会晤，希望说服他们放松对中国的出口限制，以免被切断与这个最大市场的联系。

美国总统拜登星期三（8月9日）签署行政命令，限制美国公司和个人投资中国的敏感技术，包括半导体、量子运算与人工智能，进一步加强对中国的科技封锁。