台湾明年国防预算占GDP2.5% 创历史新高

台湾行政院院会星期四（8月24日）通过明年中央政府总预算，国防预算整体规模达6068亿元（新台币，下同，约258亿新元），将占生产总值（GDP）2.5%，写下历史新高。

综合台湾《联合报》和东森新闻云等报道，台行政院星期四举行明年中央政府总预算案记者会，公布明年国防经费，预算整体规模达6068亿元，其中总预算编列4406亿元，军事投资1306亿元，作业维持1310亿元，人员维持1790亿元。特别预算总计943亿元，新式战机采购编列453亿元，海空战力提升采购编列490亿元。国防部三个非营业特种基金预算719亿元。

尽管明年国防特别预算编列款项较今年度减少142亿元，但台湾国防部副部长柏鸿辉说，明年将进入军售付款的高峰期，所编列的军售款主要用于高教机的筹获。

至于美国政府已正式通知，将对台湾出售总值约5亿美元的F-16战机红外线追踪侦搜系统（Infrared Search and Track System, IRST），柏鸿辉说，很高兴看到美国行政部门已知会国会，有关军售案预定在一个月以后生效。

他指出，美国已经同意对台湾出售F-16战机未来所需的施行弹药，而这个红外线外挂系统是包括F-35、F-22，及F-18战机都在使用的全世界先进导引系统。

柏鸿辉表示，只要外挂这样的设备，将有助于台军未来在台海上空，面对隐形战机、歼-20等战机时，在初期作战便能收集资料传送给相关单位，协助台澎防卫作战，以有效吓阻包括无人机等大陆军机的进犯。

民进党团书记长庄瑞雄说，从国防预算编列的金额可以看出，台湾在强化战力和防卫能力的决心。统计蔡政府八年执政，台湾国防预算成长38%，明年编列的国防预算整体规模将占GDP2.5%，创造历史新高。

庄瑞雄指出，一个负责任的政府，“国家”安全不是用嘴巴讲，而是要有实际作为，包扩海空战力提升、新购部分新式战机，都显示蔡政府执政八年国防预算如何运用。

