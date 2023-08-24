中国农业农村部：转基因食品会致癌是谣言

中国农业农村部称，转基因食品会致癌、引起不孕不育等副作用都是谣言。



据《农民日报》星期四（8月24日）报道，中国农业农村部科技发展中心、全国农业技术推广服务中心负责人就推进生物育种产业化试点答记者问。

关于转基因食品与癌症的关系，中国农业农村部称，没有任何科学依据证明转基因食品致癌，把两者关联上的是2012年法国人塞拉利尼的一篇论文。对此，法国有关部门及欧盟食品安全局进行了长达六年的研究，耗资超1亿元人民币（约1859万新元），结果表明转基因玉米没有引发任何负面效应，更没有发现其有慢性毒性和致癌性。

中国农业农村部说，转基因食品与不孕不育也毫无关系，相关谣言源于2013年的一篇报道，称“多年食用转基因玉米，导致广西男性大学生精子活力下降”。然而，大学生精子异常的说法出自2009年广西医科大学第一附属医院《广西在校大学生性健康调查报告》，报告中提出环境污染、长时间上网、熬夜等不健康的生活习惯可能导致大学生精子异常，没有任何转基因的字眼。

有关转基因食品是否会影响后代的担忧，中国农业农村部解释道，转基因食品在人体中不会蓄积，不会随着摄入量的增加在体内积累，没有产生长期影响的物质基础，不会进行代际传递，更不会改变基因，影响后代。

中国在今年2月中央一号文件中提出，要加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。

据报道，中国对转基因产品实施强制标识制度，如转基因大豆油、菜籽油，均要求标注“加工原料是转基因大豆/油菜籽”等字样。