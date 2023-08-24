台湾公布陆客团赴台安排 第三地陆客9月起可赴台

台湾大陆委员会公布恢复两岸观光旅游及放宽中国大陆籍人士赴台参加商务交流等活动的相关规划，其中旅居及留学第三地的大陆籍人士9月1日起可申请赴台观光。

台湾陆委会星期四（8月24日）在官网发布新闻稿，宣布依据疫后逐步恢复两岸健康有序交流的政策，因应两岸人民旅游及商务需求，在风险可控及做好配套的前提下，会同交通部、经济部做出相关规划。

陆委会宣布，自9月1日起，恢复旅居及留学第三地大陆籍人士得申请许可来台从事观光活动。

同时，从8月28日起，恢复大陆籍人士申请赴台从事短期商务活动交流的参展及观展、商务研习。但邀请单位或受邀人员若涉及积体电路制造、半导体封装及测试、通讯传播设备制造等特定高科技产业，仍维持专案申请。

在恢复两岸团体旅游方面，陆委会提出，陆客赴台初期每日限额2000人次，依试办金门马祖澎湖与大陆地区通航实施办法申请到金门、马祖旅行的人数另计；台客赴陆也依对等原则，适度调控人次，初期限定每日2000人次。

在推进流程上，陆委会指出，要循序恢复两岸团体旅游，自宣布之日起，以一个月为准备期，并视大陆回应，再确定具体实施日期。

陆委会说，将会同相关机关，在既有基础上检视安全管理事项，包括许可证件申请及核发、入出境通关配套（CIQS）、通报机制及违常事件处理等，确保陆客来台遵守相关法令规定。

同时，台湾交通部观光局也将强化旅游市场及旅游安全管理，建立紧急事故通报及协处机制，更新及检视旅行社名单及相关资格，完善陆团品质管理及通报机制，并办理旅行业者及相关人员的训练及宣导等，确保旅游市场健全运作。

而对于赴大陆观光旅游的台湾人，陆委会将会同交通部观光局强化旅游安全、人身自由及安全风险控管作为。若发生重大危害人身安全事件，政府将采取必要因应措施，包括暂停台湾人赴陆团体旅游，以维护民众安全。

陆委会指出，恢复疫前两岸人员往来及交流，需要两岸双方相互配合及创造条件，台方持续依据最新情势，放宽陆籍人士入境管制措施，期盼陆方也采取作为，相向而行，以利相关规划的推动及执行。