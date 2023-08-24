中国大陆促美撤销对台军售 停止危害台海和平稳定

针对美国新一轮对台军售，中国大陆外交部回应称，敦促美方立即撤销对台军售计划，停止危害台海和平稳定。

中国大陆外交部发言人汪文斌星期四（8月24日）在例行记者会上说，美国向台湾出售武器，严重违反“一个中国”原则和中美三个联合公报，特别是“817公报”的规定，严重违反国际法和国际关系基本准则，损害中国主权和安全利益，危害台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。大陆对此强烈不满，坚决反对。

汪文斌强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉，敦促美方恪守“一个中国”原则和中美三个联合公报规定，立即撤销对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系，停止武装台湾的危险趋势，停止危害台海和平稳定。中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。

美国国防部当地时间星期三（8月23日）宣布最新一轮对台军售，将向台湾提供5亿美元（约6.76亿新元）的F-16战机红外线追踪侦搜系统（IRST）。这是拜登政府第11次对台军售，也是美方继7月28日宣布动用总统提取权向台湾提供3.45亿美元军援后，再次协助台湾强化自我防卫能力。

台湾外交部和国防部星期四均发新闻稿通报上述消息，并对美国对台的最新一轮军售表达感谢。