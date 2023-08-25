中国驻日大使：暂停日本水产输入理所当然

中国驻日本大使吴江浩指出，日方启动福岛核废水排海，中方全面暂停日本水产输入理所当然。

据中国驻日本大使馆官网星期四（8月24日）发布的新闻稿，中国驻日本大使吴江浩当天就日方启动福岛核废水排海向日本外务事务次官冈野正敬提出严正抗议。

吴江浩表示，日方今天（星期四）罔顾国内外强烈质疑和反对呼声，将核污染风险转嫁给包括中国在内周边邻国和国际社会，将一己私利凌驾于地区和世界各国民众长远福祉之上，将全球海洋环境和全人类健康作为危险赌注，执意正式启动福岛核废水排海，中方对此坚决反对，再次向日方提出严正抗议，要求日方立即中止这一极端自私自利和不负责任的行为。

吴江浩指出，福岛核事故是迄今全球发生的最严重核事故之一，造成大量放射性物质泄漏。日方在未充分论证现有排海技术的长期安全性和可靠性、未取得各利益攸关方广泛谅解、未建立完备的国际监督和追责赔偿机制的情况下，执意强行启动排海，蕴含巨大风险隐患和不可预测危害。

吴江浩强调，海洋是全人类赖以生存的蓝色家园，各国都负有保护和保全海洋环境的国际法义务。日方无权擅自决定向海洋倾倒核废水，必须对由此引发的后果承担全部责任。日方排海已经引发中国消费者对于食品安全的强烈担忧。中国政府一贯坚持人民至上，必须坚决回应人民关切，维护海洋环境、食品安全和公众健康。

吴江浩表示，中方敦促日方立即停止排海，以负责任的态度同周边邻国诚实沟通，接受国际社会严格监督，切实采取科学、安全、透明的方式处置核废水。如果日方执意为之，将背上长远的道义与法律责任。

吴江浩指出，中国政府宣布全面暂停进口原产地为日本的水产品，是理所当然的，也是完全必要的。造成这一局面的责任完全在日方，日方应该反躬自省。

另据中新社报道，中国常驻国际原子能机构代表团发言人星期四就日本启动福岛核废水排海发表谈话时说，日方此举严重损害国际原子能机构权威和公信力，严重损害周边国家人民健康和海洋环境权益，严重损害全球核能事业安全与发展利益。中方对此坚决反对和强烈谴责。

发言人指出，日方利用国际原子能机构上个月发布的综合评估报告，大肆渲染核废水安全无害。事实上，国际原子能机构对福岛核废水排海方案的评估是基于日本单方面委托而开展的，属于技术援助和咨询评估性质，不具有国际法效力，不能赋予日本核废水排海计划的任何合法性和正当性。国际原子能机构的评估范围受到日方严格限定，不包括排海以外的其他可能处置方案。

发言人还指出，如果福岛核废水是安全的，就没有必要排海，如果不安全，就更不应该排海。日方强推核废水排海，不正当、不合理、不必要。