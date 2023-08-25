中国证监会召开机构投资者座谈会 引导中长期资金入市

中国证监会召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会，引导中长期资金入市以稳定股市波动。

中国股市今年以来收到经济增长动力缺乏、房地产市场低迷影响，处于低迷状态。分析认为，更多长期资金入市可以稳定受情绪影响的股市，减少波动。

综合《上海证券报》和财新网报道，中国证监会星期四（8月24日）召开机构投资者座谈会。会议肯定了近年来中长期资金对资本市场的参与，称中长期资金为资本市场高质量发展注入了源头活水。

会议称当前形势下，各养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时，各类机构要提高对中长期资金属性和责任的认识，着力提高权益投资规模和比重。

会议也要求各机构要进一步体现行业发展的政治性人民性，强化宏观思维、系统思维、辩证思维，深刻认识中国经济总体向好、长期向好的趋势没有变。

会议要求，各机构要切实把握好宏观经济与微观主体、资本市场改革与资管行业发展、机构经营当前利益和长远发展等各方面关系，在实现自身发展壮大、获得更多长期投资回报的同时，与建设中国特色现代资本市场相向而行，更好服务中国式现代化建设的大局。

参会机构一致表示，将发挥中长期资金的市场稳定器和经济发展助推器作用，正确看待市场短期波动，把握长期向好的大势，强化逆周期布局，加大权益类资产配置，用实际行动引领长期投。