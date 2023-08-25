中国多家日料店称食材不是从日本进口

中国海关全面禁止日本海鲜进口后，多家日本料理店表示，食材不是从日本进口。

中国海关星期四（8月24日）宣布，为防范日本福岛核处理水排海对食品安全造成的放射性污染风险，即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品。市场预料此举对餐饮业将影响甚广，据中国餐饮平台大众点评6月数字，中国有7万9324家日本料理店，是排名第六的菜系，在它之前的都是本土菜系。

海关总署发布消息后，有多家中国的日料店表示，本店水产并非从日本进口。据红星新闻，多家北京的日料店表示几乎已经不再销售日本食材，大多用俄罗斯周边海域或者韩国、东南亚等海域出产的食材代替。

上海短视频资讯网站“梨视频”称，致电八家上海受欢迎的日料店，其中七家表示门店无日本进口产品。

多数餐厅也表示正在寻找日本以外的海鲜供给。据第一财经，中国各个价位的日料餐厅对日本食材的依赖程度不高，但确实都在寻找一些新的供应商，甚至一些老板早有准备。还有餐厅出现了客人翻倍的情况，因为担心今后海产品会受到影响，趁着现在暂时安全，先来吃一顿。

该报道称，北京各大零售商渠道已经暂停了日本金枪鱼的采购，日本水产的占比并不高，而养殖类水产会在未来获得更多商机。餐饮方面，部分水产品到店点餐量翻倍，但对餐厅来说，即使不从日本进口水产品也基本能找到新的供应商。

另据界面新闻，不少餐厅开始寻求远离日本海域的产品，例如美国波士顿，澳大利亚等。一家店主说，金枪鱼可以用西班牙的替代，海胆可以改用俄罗斯、朝鲜和法国的。

同时，中国国产食材也变得抢手起来，《第一财经》YiMagazine采访的日料店普遍表示，中国食材的价格提升了20%至30%。

对于食材的口感问题，北京辉聊亭怀石料理的工作人员说：“大连海域、以及福建、台湾地区周围海域出产的鱼的品质其实都是不输日本的。”

也有日料店表示，尽管食材换了，但由于对“核污染”的担忧，日料店的客流量大大减少。自媒体“时代财经”访问的广州的中端日料店店主称，进入8月，客流量比起6、7月减少了50%。

该店主称，“从6月底就已经收到了通知，禁止进口日本10个县的食品，那时候我们就主动全面停止使用来自日本的食材了，在这之前大概有20%的食材来自日本，主要是海胆、金枪鱼，目前已经换成了大连的海胆、波士顿的金枪鱼。”

上海一家人均消费在300至500元人民币（56至93新元）的日料店表示，“还没有确定开始（核污染水）排海的时候，店里的生意就不算好，最近两个月销售额下滑差不多有两成，以后的情况可能会更差。”