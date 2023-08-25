习近平与莫迪会谈 吁双方妥善处理边界问题

中国外交部发言人证实，中国国家主席习近平和印度总理莫迪在金砖国家领导人会晤期间进行会谈。习近平强调，双方要从两国关系大局出发，妥善处理边界问题。

据中国外交部官网星期五（8月25日）消息，针对有报道指中印领导人在金砖国家领导人会晤期间举行双边会见，中国外交部发言人以答记者问形式，作出上述回应。

发言人说，中国国家主席习近平在出席金砖国家领导人会晤期间，星期三（23日）应约同印度总理莫迪交谈。双方就当前中印关系和共同关心的问题坦诚、深入地交换了意见。

发言人说，习近平强调，中印关系改善发展符合两国和两国人民的共同利益，也有利于世界和地区的和平稳定与发展。双方应从两国关系大局出发，妥善处理边界问题，共同维护边境地区的和平与安宁。

另据彭博社星期四（24日）报道，中国国家主席习近平和印度总理莫迪在约翰内斯堡举行的金砖国家峰会间隙交谈，新德里方面称两人要求两国官员迅速着手解决中印边境争端。

印度外交秘书克瓦特拉（Vinay Kwatra）星期四在约翰内斯堡举行的简报会上说，“莫迪向习主席提出了边境争端问题，两位领导人指示官员们要迅速解决边境争端。”

中印长久以来就两国之间3488公里错综复杂的边界如何划定争执不休，2020年5月双方边防部队爆发了40年来最严重的流血冲突。中印在两国边界两侧部署了成千上万的军力，至少20名印度官兵和一些解放军在冲突中阵亡。两国军方代表在最新一轮军长级会谈中，就解决边境对峙情况取得了逐步进展。

中国国防部8月15日通报，中印两军8月13日至14日在莫尔多/楚舒勒会晤点印方一侧举行第19轮军长级会谈。双方围绕解决中印边界西段剩余问题展开“积极、深入和建设性”沟通。双方同意通过军事和外交渠道保持沟通对话势头，尽快解决剩余问题。在此期间，双方同意维护中印边境和平安宁。